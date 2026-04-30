米記者が疑問を呈した大谷翔平の走塁【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースタジアムでのあっけない幕切れを、米メディアが一斉に報じた。ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦。1点を追う9回、1死満塁の得点機をつくるもフレディ・フリーマン内野手が併殺打に終わった。その際、一塁走者の大谷翔平投手が見せた“走塁”に、疑問の声が上がっている。大谷は9回1死