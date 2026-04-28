「構ってニャ！」 服の中にひょっこり侵入YouTubeチャンネル「つむチャンネル。」では、飼い主さんのパーカーに潜り込んだ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何このかわいいいきもの」「どんだけ甘え上手なの！」という声が続出しました。【画像5枚】仕事中でも絶対許す……！これが“かわいすぎる毛玉”です！注目を集めたのは「服の中に侵入してきた子猫がかわいい… スコティッシュフォールドのつむ」という動画。