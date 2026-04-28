（台北中央社）米大リーグ、タイガースの李灝宇内野手（23）が26日（台湾時間27日）、敵地でのレッズ戦に代打で出場し、初本塁打を記録した。メジャーで本塁打を放った台湾選手としては5人目で、23歳83日での達成は最年少となった。今月17日（台湾時間18日）にメジャーデビューを果たした李。7試合目での快挙となった。この日は七回、チームが2−3とリードを許し一塁に走者を置いた場面で代打として出場。打球初速約170キロ