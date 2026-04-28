5月8日から公開となる、脱出型ホラーアクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』が“メイドつながり”でまさかのメイドカフェ「あっとほーむカフェ」とコラボ、多くの方がご帰宅されました（コラボメニューは終了しています）。本作の舞台は、ニューヨークの歴史的な高級マンション“バージル”。誰もが羨む高級億ションだが、その実態は、狂信的な悪魔崇拝者たちの巣窟だった。悪魔を崇拝する住人たちは、月に一度、無垢な女性をメイ