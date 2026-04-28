4月28日の朝、美馬市穴吹町のコインランドリーの駐車場で、70代の男性が運転する車が店の窓ガラスに衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。事故があったのは、美馬市穴吹町のコインランドリーの駐車場です。警察によりますと28日の午前7時20分ごろ市内に住む70代の男性が、車をバックで止めようとしたところ、運転操作を誤り店の窓ガラスに衝突しました。この事故で窓ガラス1枚が割れましたが、店内に人