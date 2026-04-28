登壇者 宮野真守（マリオ）、志田有彩（ピーチ姫）、畠中祐（ルイージ）、三宅健太（クッパ）、関智一（キノピオ）、山下大輝（クッパJr.）、坂本真綾（ロゼッタ）、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、そして、任天堂代表取締役フェローで共同プロデューサーの宮本茂氏がこのほど、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会に登壇した。宮野は