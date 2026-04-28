田舎暮らしは憧憬をもって語られることもあるが、「中途半端な田舎」となるとどうだろう。大自然に囲まれたスローライフでもなく、都会の利便性があるわけでもない。しかし、車で出かければスタバとイオンもある。ガールズちゃんねるに4月26日、「中途半端な田舎に住んでる人」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。「中途半端な田舎の中途半端な地方都市」で暮らすということトピ主が定義する「中途半端な田舎」とは、次の