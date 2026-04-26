（台北中央社）台南国家美術館準備処は25日、山口県山口市の旧県会議事堂で、台湾の美術や文学の発展に影響を与えた山口県にゆかりある日本人画家や文学者に焦点を当てた台日交流シンポジウム「他郷拾拾」を開催し、150人を超える専門家や関係者らが出席した。台湾では、歴史の中で失われた台湾文化の断片を取り戻し、歴史の空白を埋める取り組みが進められている。今回のシンポジウムは、その研究の成果を日本側と共有し、対話を