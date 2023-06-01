【ブンデスリーガ第31節】(OPELアレーナ)マインツ 3-4(前半3-0)バイエルン<得点者>[マ]ドミニク・コール(15分)、パウル・ネベル(29分)、シェラルド・ベッカー(45分+2)[バ]ニコラス・ジャクソン(53分)、マイケル・オリーズ(73分)、ジャマル・ムシアラ(80分)、ハリー・ケイン(83分)<警告>[マ]ドミニク・コール(20分)[バ]コンラッド・ライマー(33分)、マイケル・オリーズ(90分+7)