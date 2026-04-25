アニメ10周年プロジェクトが進行中の『僕のヒーローアカデミア』、堀越耕平先生描き下ろし漫画をアニメ化、5月2日（土）17：30に放送される。そのPVが公開された。＞＞＞「More」ビジュアルやメインスチールをチェック！（写真3点）『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破する本作