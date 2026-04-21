新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。その独自企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」は、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント企画。今回は人気タレント・山之内すずが出演し、これまであまり語られてこなかった家庭環境や学生時代の