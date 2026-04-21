『お文具といっしょ』とサンリオのキャラクター『サンリオキャラクターズ』のコラボアイテムが、全国のドン・キホーテ店舗（一部店舗を除く）にて4月25日（土）より発売される。＞＞＞限定発売商品や取り扱い店舗一覧をチェック！（写真10点）『お文具といっしょ』は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど