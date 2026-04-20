NHKの井上樹彦会長は、4月15日に実施した定例会見のなかで「NHKはこれまでどおり4Kコンテンツの制作、BS4K放送に取り組んでいきたいと思っています」とコメントし、4K放送を継続していく考えを明らかにした。 4K放送は現在、NHKと民放5局(BS日本、BS朝日、BSテレビ東京、BSフジ、BS-TBS)、ショップチャンネル4K、4K QVCがサービスを提供しているが、このうち民放5局は2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行