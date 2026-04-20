4月は新入社員や中途社員が入社し、職場の雰囲気が一新する時期です。そんな中、「思っていたより仕事がきつい」といった形で入社前の理想と、入社後の現実のギャップに悩んだり、パワハラに苦しんだりするなど、入社してから半年以内に会社を辞める人もいます。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが「退職時」にやると将来の仕事に役立つ4つの“テクニック”です！将来のキャリアに傷をつけないためにも、できるだ