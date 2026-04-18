【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live2026 -Messenger-」の第2弾出演アーティスト5組を発表！7月10日(金)の出演は、「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、音楽活動も積極的に展開する青木陽菜がソ