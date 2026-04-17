「最近、なんとなくお金が減るのが早いかも…」と感じることはありませんか？「家計が大きく崩れる前には、小さな“ゆるみ”のサインがあると気づきました」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。日々の暮らしのなかで現れる“ちょっとした変化”に気づけるようになってからは、大きな出費が減ったそう。今回、みさきさんが意識している「家計が崩れ始めるサイン」につ