国や四国4県でつくる「吉野川水系水利用連絡協議会」は、一時的に解除していた第一次取水制限を、4月17日の午後4時から再開しました。協議会によりますと、17日の午前0時時点の早明浦ダムの貯水率は84.3％と、平年並みまで回復しています。しかし、下流にあって徳島・香川両用水へ水を供給する「池田ダム」への流入量が運用値を下回ることが予想されるとして、協議会は17日の午後4時から、第一次取水制限を再開しました。カット率