【ゴジラ-0.0】 11月3日 公開予定 11月3日公開予定の映画「ゴジラ-0.0」において、フル画角のカットが解禁された。 「ゴジラ-0.0」は、邦画作品初の「Filmed For IMAX」基準を満たしており、IMAX独自の「1.43:1」というアスペクト比で制作。今回、そのフル画角のカットが解禁され、迫り来るゴジラの恐ろしい姿がお披露目となった。 「Filmed For IMAX」での制作について、監督の山崎貴