育成のティマが2軍戦で豪快アーチ巨人育成のフリアン・ティマ外野手が14日、ファーム・リーグのハヤテ戦に先発出場。第1打席で本塁打を放つなど3安打2打点の活躍を見せた。ファンはティマのある“変化”に注目。「カメラの問題？」「なんかデカくね？」と驚きを隠せない様子だった。ティマは「6番・一塁」で出場。2回1死で迎えた第1打席、真ん中付近に甘く入った変化球を逃さず捉えると、打球はバックスクリーン左に飛び込む本