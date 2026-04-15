育成のティマが2軍戦で豪快アーチ

巨人育成のフリアン・ティマ外野手が14日、ファーム・リーグのハヤテ戦に先発出場。第1打席で本塁打を放つなど3安打2打点の活躍を見せた。ファンはティマのある“変化”に注目。「カメラの問題？」「なんかデカくね？」と驚きを隠せない様子だった。

ティマは「6番・一塁」で出場。2回1死で迎えた第1打席、真ん中付近に甘く入った変化球を逃さず捉えると、打球はバックスクリーン左に飛び込む本塁打となった。打った瞬間に本塁打を確信する特大アーチは、約1か月ぶりの一発。ティマは2打席目以降も右前打、中前打、四球と4打席すべて出塁し、7-4での勝利に貢献した。

快音を響かせたティマの“ポテンシャル”にファンは注目。ティマの身長は194センチ、体重106キロと公表されているが、打席に入るとスケールアップしたように見えるファンが続出。「身長2メートルくらいに見える」「めっちゃデカくなってる」「このオフの間に死ぬほど分厚くなったな」「くそデカくなってていいね」などのコメントが寄せられていた。

また“確信アーチ”への反応も数多く「エグすぎる打球」「4番いけるぞ」「2軍にいる選手じゃない」「そろそろ支配下でもよくないか」といった称賛がSNSに届いていた。進化した肉体から放った久々の衝撃弾は、巨人ファンの期待を高める一発となった。（Full-Count編集部）