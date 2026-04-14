徳島市の第三セクター徳島都市開発の社長を3月に辞任した南波岳大氏が、県産品の販路拡大を支援する、県産業国際化支援機構の理事に就任する見通しであることが分かりました。南波岳大氏は、徳島市の第三セクターでアミコビルを管理する徳島都市開発の社長を務めていましたが、3月末「徳島全体の魅力づくりには力が及ばない」などとして突然、辞任しました。南波氏が理事に就任する見通しの「県産業国際化支援機構」は