「ぶいすぽっ！」の公式ブランド「VSPO! GEAR」より、『VSPO! GEAR ゲーミングキーボードVer.2』の受注生産が4月13日19時から開始された。 【画像あり】新たに登場する「甘結もか」デザインのキーボード 本製品は、ぶいすぽっ！メンバーの意見を取り入れて開発されたゲーミングキーボードだ。企画・開発にはGame & Co.がサポートとして参加している。