デニムでフォーマルボーイッシュなイメージから一変、今シーズンは仕事やイベントにも対応できる、ドレスライクなデニムが豊作。いつもよりカッコよく、きちんと装える形の中でもとくに風格を保てる、ネイビー周辺の濃い色だけをセレクト。「ボディコンシャスなワンピース」ほぼデニムなのに色っぽい、くびれをつくるフィット感デニムワンピース／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン）細身のミモレ丈ワンピースをベ