12日午前、山形県戸沢村の県道で軽トラックが電柱に衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。12日午前、戸沢村角川の県道57号で、近くの農業安食喜一郎さん（79）の運転する軽トラックが北に向かっていたところ、進路左側にある電柱に衝突しました。この事故で、安食さんは意識不明の重体で病院に運ばれましたが、搬送先の県立新庄病院で午後零時半過ぎに死亡が確認されました。死因は外傷性ショックでした。警察の調