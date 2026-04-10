ロッテ戦で痛恨失策■ロッテ 6ー3 西武（10日・県営大宮）西武は10日、ロッテ戦に3-6で敗れた。9回には2死までリードを保っていたが、満塁の場面で源田壮亮内野手が失策。2者が生還して逆転を許した。源田は試合後、「捕球しなきゃいけなかった。それができなかった。技術不足だなと思います」と肩を落とした。まさかの展開が待っていた。西武は1点ビハインドの8回に2点を奪って逆転。9回には篠原がマウンドにあがったが、2安