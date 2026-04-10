ロッテ戦で痛恨失策

■ロッテ 6ー3 西武（10日・県営大宮）

西武は10日、ロッテ戦に3-6で敗れた。9回には2死までリードを保っていたが、満塁の場面で源田壮亮内野手が失策。2者が生還して逆転を許した。源田は試合後、「捕球しなきゃいけなかった。それができなかった。技術不足だなと思います」と肩を落とした。

まさかの展開が待っていた。西武は1点ビハインドの8回に2点を奪って逆転。9回には篠原がマウンドにあがったが、2安打と四球で1死満塁となった。藤原を三振に仕留めて2死とし、小川の遊ゴロでゲームセットかと思われたが、源田が前にこぼしてしまった。急いで一塁に送球するも間に合わず、走者2人が生還した。

その後ソトは死球、ポランコに2点適時二塁打を打たれ、3-6とリードを広げられた。

試合後、取材時に応じた源田は「アウトにしないと。若いピッチャーが投げていたし、申し訳ないです」とコメント。こぼした後に二塁ではなく一塁に投げたことについては、「自分はファーストを選択して結果セーフだったので、そういうところも技術不足だと思います」と淡々と口にした。（Full-Count編集部）