東京ドーム■巨人 ー ヤクルト（10日・東京ドーム）東京ドームで10日に行われた巨人-ヤクルトの一戦で珍プレーが起こった。先発・竹丸が4回、2死一、二塁から投球の際に体制を崩すと、二塁走者のオスナが三塁へ。しかし大暴投にはならず、捕手の岸田がすぐさま三塁へ送球してアウトを奪い、ピンチを脱した。先発した竹丸は2点リードの4回、1死満塁から増田の犠飛で1点を与えた。なおも2死一、二塁だったが、カウント2-2からの5