大分県内多くの中学校で10日入学式が行われ、新入生が真新しい制服に身を包み中学校生活をスタートさせました。 【写真を見る】「充実した毎日を送りたい」大分県内ほとんどの中学校で入学式 このうち大分市立明野中学校には、この春229人が入学しました。 式では板井靖之校長が式辞を述べたあと、生徒会長の太田葵さんが「これからの3年間は失敗を恐れず様々なことに挑戦してください」と歓迎の言葉を送りました。 そし