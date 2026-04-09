開幕から12試合で24発と驚異のペース…3カード連続勝ち越し■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイルパーク）日本ハムは9日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に4-2で逆転勝ちし、3カード連続勝ち越しを決めた。6回に清宮幸太郎内野手が5号3ランで試合を決めたが、新庄剛志監督は「ああ普通、普通。……普通」とクールに振り返った。相手先発ウレーニャの前に5回までわずか2安打で二塁すら踏めなかった。しかし下半身の