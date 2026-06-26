インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが25日、インスタグラムを更新。同じく代表の和田由紀子（ブストアルシツィオ）とのオフショットに、ファンから「別人級」などと反響が寄せられている。佐藤が白いジャケット姿で登場。グレー系のシャツを着用した和田と密着し、仲睦まじく抱き合ってカメラに笑顔を向けている。コート上で見せる真剣な表情から一転した、柔和な笑顔を浮かべた