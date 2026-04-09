高橋一生さんが主演を務める映画『脛擦りの森』が2026年4月10日(金)より上映される。「岸辺露伴は動かない」シリーズの渡辺一貴監督との再タッグとなる本作は、日本の妖怪「すねこすり」をモチーフにした幻想的な物語で、高橋さんは謎の男を演じる。子どもの頃から「すねこすり」が気になっていたという高橋さんが、作品への思いや監督との関係、そして日本の昔ばなしに宿る“余白”について語ってくれた。【写真】魅入られる高橋