AFCチャンピオンズリーグ2準決勝のファーストレグが8日に行われ、ガンバ大阪（日本）とバンコク・ユナイテッド（タイ）が対戦した。グループステージを6戦全勝で終え、ラウンド16で浦項スティーラースとの日韓対決を制したG大阪。ラーチャブリー（タイ）との顔合わせとなった準々決勝ではホームで先勝ならずも、延長戦までもつれ込んだ敵地でのセカンドレグを制し、2戦合計3−2でベスト4へ駒を進めた。決勝進出をかけて戦うの