24Ç¯¤ÏÀä¹¥Ä´2024Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÀ©ºî¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Netflix¡Ê¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤È¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎáÏÂÈÇ¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×4»ÐËå¤¬Àª¤¾¤í¤¤°½Ìî¹ä¡Ê42¡Ë¤ÈË­Àî±Ù»Ê¡Ê62¡Ë¤¬W¼ç±é¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿Èï³²³ÛÌó55²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¿·¾±¹Ì»á¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤Î¥É¥é¥Þ²½