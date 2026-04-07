日々の忙しさでついあと回しになりがちな片付け。気づけばものが増えてしまう…という人も多いのでは。整理収納アドバイザー2級の資格をもつESSEonlineライターの小林ユリさんもそのひとり。「完璧を目指さず、できる範囲で続ける」ことで自然とスッキリした家になったという、月1回・15分だけの“ゆる捨て習慣”を紹介します。ためこみがちな家が「ゆる捨て」習慣でスッキリ以前は、「片付け＝まとまった時間をとって一気にやるも