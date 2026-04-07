首都圏で年間20校以上を指導…塩多雅矢さんが伝授するスローイング上達法守備において、不安定な送球は失点に直結する大きな課題だ。ボールが抜けたり浮いたりして悩む選手は少なくない。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、リリース直前の「手首から先」と上腕部の“力の使い分け”にフォーカスし、スローイングの質を高めるドリルを推奨している。送球が安定しない原因の一つは、リリ