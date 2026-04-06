職員へのカスハラ行為は通報の対象になるとして、東京都がXの公式アカウントや公式サイトを通じて注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…こんなにあるの！？」これが都職員への“カスハラ”に該当する行為です！公式アカウントは「行政サービスの利用者等からの意見や苦情は、都の業務改善や行政サービスの向上につながるものですが、都職員を名指しした誹謗（ひぼう）中傷をSNS等へ投稿するなど、個人への攻撃はカスハ