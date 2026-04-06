新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ『勇者のクズ』第２クール放送直前特番』を放送開始当日の４月11日（土）夜８時より、独占無料生放送する。 『勇者のクズ』は、ロケット商会（原作）、ナカシマ723（作画）による人気漫画が原作。エーテル（魔力）強化手術によって“魔王”となったマフィアたちが裏社会を支配する東京を舞台に、それを討つ賞金稼ぎ＝“勇者”たちの戦いを描く現代異能アクション作品