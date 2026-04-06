大谷翔平の2号を日清製粉ウェルナが祝福【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）特大弾を祝福した。ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2号先制ソロを放ち、チームに勢いを与えた。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、お馴染みの“祝福投稿”で一発を称えた。3回1死で迎えた第2打席、大谷は相手先発グリフィンのカット