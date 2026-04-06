大谷翔平の2号を日清製粉ウェルナが祝福

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

特大弾を祝福した。ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2号先制ソロを放ち、チームに勢いを与えた。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、お馴染みの“祝福投稿”で一発を称えた。

3回1死で迎えた第2打席、大谷は相手先発グリフィンのカットボールを捉え、2試合ぶりの一発を放った。バックスクリーンに飛び込んだ打球は、飛距離438フィート（約133.5メートル）、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、角度26度の特大アーチとなった。

豪快弾から約3時間半後の午前8時45分、日清製粉ウェルナは公式X（旧ツイッター）を更新。「やったーーー！大谷翔平選手、第2号ホームラン！！」とコメントを添えて、本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる、ファンお馴染みの「SHO-TOWER」を届けた。

今季2度目のパンケーキは、王道のいちごで“アレンジ”。「特大弾。今日も絶好調ですね」と大谷の活躍に喜んだ。今季は何枚のパンケーキが積み重なるか、明日以降も大谷の活躍から目が離せない。（Full-Count編集部）