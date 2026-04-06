昨年末のNPBジュニアを率いた嘉弥真監督、若林コーチらが指導するソフトバンクが設立した中学生の硬式野球チーム「福岡ソフトバンクホークスジュニアユースチーム」（登録名：福岡玄界灘ボーイズ）が、今年4月から本格的に始動する。昨年末の「NPBジュニアトーナメント」で準優勝に輝いたメンバーを含む20選手が、第1期生として発表されている。メンバーは今春に中学に入学した新1年生。昨年11〜12月に募集をかけ、練習会や実