大谷の40試合連続出塁は日本人歴代2位タイ【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。4打数2安打2打点で打率.273。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「今日はいい1日だったと思う。トロント遠征でも続けばいい」と称えた。打った瞬間だった。大谷は元巨人グリフ