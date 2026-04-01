本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初登板初勝利、今季初本塁打の期待がかかる。大谷は前日30日（同31日）の同戦で「1番・DH」で先発出場。初回に3試合ぶりとなる左前打を放ち、昨年8月24日のパドレス戦から続