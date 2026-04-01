本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する

【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初登板初勝利、今季初本塁打の期待がかかる。

大谷は前日30日（同3月31日）の同戦で「1番・DH」で先発出場。初回に3試合ぶりとなる左前打を放ち、昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を35に伸ばした。この日出塁すれば、2022年9月11日から2023年4月15日までに記録した自己最長36試合連続出塁に並ぶ。

その後は中直、空振り三振、中飛に終わり、4打数1安打で打率.167。開幕5戦目で待望のアーチは生まれるか。

投手としては今季初登板初先発となる。オープン戦では2試合登板して1勝1敗、防御率3.24。計8回1/3を投げて15奪三振、4四球の内容だった。3年ぶりに投打の二刀流で開幕を迎え、初陣を勝利で飾れるか。

ガーディアンズは右腕タナー・バイビーが先発する。前回26日（同27日）の敵地・マリナーズ戦では5回7奪三振、4安打3失点。勝敗は付かなかった。昨季は31試合で12勝11敗、防御率4.24。（Full-Count編集部）