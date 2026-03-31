俳優・アーティストののんが29日、オフィシャルブログを更新。NHK総合の音楽トークバラエティ番組「偏愛ミュージックサロン」に出演したことを報告し、オフショットを公開した。 本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した「持論」を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結し、自らが偏愛する音楽について時に熱く、時に自分勝手に語り尽くす音楽トーク・バラエティ番組。サロンの主を歌手で