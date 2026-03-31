人気TikTokerのゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」メンバーの琴音（ことね）すずさんが、2026年3月27日にXを更新。グループ加入のため10キロのダイエットを達成したことを明かした。「見習って無理しないでね」琴音さんはオーディションを経て、3月23日にプリチュー加入を発表した。3月27日のXでは、「Pretty Chuuオーディションの合格条件【10キロのダイエット】」と明かし、こうつづ