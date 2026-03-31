チアゴ・アルカンタラのプレーに脚光2024年に33歳で現役を引退した元スペイン代表MFチアゴ・アルカンタラ氏が、技術の高さを見せた。リバプールFCレジェンズとボルシア・ドルトムントレジェンズが3月29日にリバプールの本拠地であるアンフィールドで対戦し、4月に35歳となるチアゴ氏が先制点を決めた。OB戦の前半6分、チアゴは右サイドの元オランダ代表FWライアン・バベル氏にパスを出す。ゴール前にラストパスが出ると、パス