巨人U15代表も務める大森氏が指揮…9月25日からメキシコで開催NPBエンタープライズは3月31日、今年の9月25日からメキシコ・メリダで開催される「第7回 WBSC U-15 ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-15日本代表監督を大森剛氏が務めることが決定したと発表した。大森氏は高松商、慶大を経て巨人、近鉄でプレー。1988年のソウル五輪では日本代表として銀メダル獲得に貢献した経歴を持つ。引退後は巨人のフロントでスカウト