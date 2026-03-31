2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」の2週目を3月31日から実施中です。SNS上では、「お腹いっぱい」「ずしっと重い」といった声が上がり、話題になっています。【画像】ぇ…やっぱりデカいんだ…コチラが「45％増量キャンペーン、ぶっちゃけどう？」アンケート結果＆2週目の商品ラ