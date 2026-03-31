2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」の2週目を3月31日から実施中です。SNS上では、「お腹いっぱい」「ずしっと重い」といった声が上がり、話題になっています。

【画像】ぇ…やっぱりデカいんだ… コチラが「45％増量キャンペーン、ぶっちゃけどう？」アンケート結果＆2週目の商品ラインアップです！（7枚）

45％増量キャンペーン、体感は「1.45倍より多い」

「増量作戦」キャンペーンは1週目、2週目に分けて開催。開催中の2週目では、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「天使のチーズケーキ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」が45％増量されて発売中です。

SNS上では、「早速朝から行ってきた！狙ってた天使のチーズケーキは売り切れ…やっぱり人気だよね」「明太子スパゲティの量エグくない？」「財布の中身が厳しいけど、同じ値段で増量はありがたい」「お昼はファミマのカレー。増量助かる」「サンドイッチ、チーズケーキ、ひとくち歌舞伎揚無事ゲット！増量カレーはもう売り切れてた」と、2週目の商品を購入した人からの報告が投稿されています。

ファミリーマートの公式「X」アカウントは、1週目の開始後、「ファミマの45％増量キャンペーン、皆さんの『体感』はどうですか？」とアンケートを実施。「もはやバグ『2倍』に近い」という回答が33.1％で最も多く、「正直（orぶっちゃけ）『1.45倍未満』」が26.6％、「目の錯覚（orちょっと多め）『1.5倍』くらい」が21.9％で、「公式通り『1.45倍』くらい」と答えた人は18.4％にとどまりました。半数以上の人が「1.45倍より多い」と感じたという結果になりました。

X上では「スパイシーチキンを13年は食べ続けていますが、2個分ありますよね…？」「スパイシーチキンを受け取ったときに、いつもよりずしっと重さを感じました」「クレープはこれで大きくなってるのかな、と思いながら食べてたらちゃんとお腹いっぱいになりました。ありがとう、ファミマ」「見たときでかっ！って言っちゃって店員さんと大爆笑しました」との声が上がっています。