お笑いタレントの平野ノラが29日、オフィシャルブログを更新。TBS系情報番組『ひるおび！』（月〜金曜・午前10時25分）共演者らと“ママ会”を開いたことを報告した。 この日、「ひるおびファミリーでママ会」と題してブログを更新した平野は、絵文字を交えながら「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と同番組に出演している “ママ”メンバーの女優でタレントの岡田結実、タレントの中川翔子、皆川玲奈アナウン